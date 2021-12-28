Финский парламент одобрил введение требования о вакцинации медработников

ХЕЛЬСИНКИ, 28 декабря. /ТАСС/. Парламент Финляндии на заседании во вторник одобрил введение требования об обязательной вакцинации работников системы здравоохранения и социального обеспечения. Об этом сообщила телекомпания Yle .

За внесение соответствующих временных поправок в закон об инфекционных заболеваниях высказались 107 депутатов, против - 32.

Теперь работодатель сможет требовать от сотрудника вакцинироваться в случае, если он работает с пожилыми и людьми из групп риска

Как альтернативу прививке сотрудник, который не может вакцинироваться по медицинским показаниям, может предоставить работодателю отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, прививаться не нужно тем, кто перенес ковид и может подтвердить это документально. Остальным в случае отказа от прививки могут предложить другое место работы. При этом основанием для увольнения отсутствие вакцинации не является.

В дальнейшем, как отмечается в поправках к закону, работодатель может только в особых случаях использовать работника, у которого нет достаточной защиты от COVID-19. Новые правила будут действовать до конца следующего года.

Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили более 80% жителей старше 12 лет, третью дозу - около 20%, однако рост числа случаев инфицирования продолжается. В связи с распространением омикрон-штамма власти ужесточили целый ряд ограничений, которые ранее были ослаблены.