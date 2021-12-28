В Италии обновился антирекорд по суточному заражению коронавирусом

РИМ, 28 декабря. /ТАСС/. Число случаев инфицирования коронавирусом в Италии за последние сутки составило 78 313, что стало новым максимумом в стране с начала пандемии. При этом, как следует из распространенных во вторник данных министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа было проведено более 1 млн тестов.

За последние сутки от осложнений умерли 202 человек, всего в стране зафиксировано 136 955 летальных исходов. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране составляет более 5,7 млн, вылечились свыше 5 млн человек.

Специалисты предупреждают, что в ближайшие дни число случаев заражения за сутки в стране может составить около 100 тыс.

Ранее власти Италии объявили об ужесточении антиковидных мер. В частности, расширяется применение "супер-ковид-сертификата", который выдается на основании справки о вакцинации или перенесенном заболевании. С 1 февраля 2022 года срок действия ковид-сертификата сокращается с девяти до шести месяцев; бустерную дозу нужно будет делать через четыре месяца после завершения первичного цикла вакцинации. Ношение масок становится обязательным на открытом воздухе во всей стране.