В СКФУ начнут обучать креативной архитектуре и цифровому искусству

СТАВРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Крупнейший вуз Северного Кавказа откроет в 2022 году программы по креативным специальностям. Обучение будет проходит в созданной на площадке Северо-Кавказского федерального университета Школе креативных индустрий, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"В новом году студентов вуза будут обучать креативной архитектуре, современному дизайну, цифровому искусству, ремесленным культурам, а также творческому маркетингу и PR-приемам по инновационной методике и новым образовательным технологиям. Для креативной молодежи будут организованы специальные арт-пространства, где они смогут обсуждать и создавать проекты, а также воплощать в жизнь новые форматы творчества", - говорится в сообщении.

В университете отмечают, что Школа креативных индустрий призвана создать условия для роста креативной сферы, творческой самореализации, продвигать креативные продукты вуза, а также консолидировать креативные индустрии на Северном Кавказе. Формат работы школы предполагает проведение лекций, фестивалей и семинаров.