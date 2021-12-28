Полянский заявил, что Россия не боится обсуждения в ООН ситуации с правами человека

ООН, 28 декабря. /ТАСС/. Россия не боится обсуждения в ООН вопросов, связанных с правами человека, и не видит причин, по которым данная тема должна затрагиваться во всемирной организации. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Во время традиционной ежемесячной пресс-конференции корреспондент телеканала Al Jazeera попросила дипломата прокомментировать заявления правозащитников о том, что в России якобы нарушаются права человека, особенно в свете решения суда о ликвидации общества "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом).

"Нам нечего бояться и стыдиться, потому что все, что мы делаем в этом отношении, мы делаем на благо нашей страны и нашего народа, - сказал он. - Так что почему нам бояться дискуссий на этот счет? Но я не вижу никаких причин, почему этот вопрос должен подниматься в ООН".

Полянский добавил, что саму ситуацию вокруг "Мемориала" прокомментировать не сможет, поскольку не знает всех деталей. "Есть определенные вопросы в связи с этой группой, которые сейчас разрешаются с участием правоохранительных органов", - отметил он.

Верховный суд РФ во вторник удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал". Решением суда будут ликвидированы все отделения организации. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестны. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск в отношении российского правозащитного центра "Мемориал", также признанного НКО-иноагентом. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали этот закон, а адвокат Мария Эйсмонт сообщила ТАСС о планах обжаловать решение Верховного суда РФ о ликвидации организации.