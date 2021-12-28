В Севастополе отменили требование о QR-кодах при заселении в гостиницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Севастополя на фоне улучшения ситуации с распространением коронавируса отменили требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации при заселении в гостиницы. Соответствующий указ подписал губернатор города Михаил Развожаев.

Отели Севастополя с 16 июля принимали только тех постояльцев, которые предъявят при заселении сертификат о вакцинации или справку, подтверждающую достаточно высокий уровень антител. Согласно новому решению, это требование отменено. Отмечается, что указ вступил в силу со дня официального опубликования.

Накануне власти Севастополя приняли решение отменить требование о предъявлении документов о вакцинации или перенесенном коронавирусе в театрах, кинотеатрах, заведениях общепита и сферы услуг. Режим повышенной готовности продолжает действовать в Севастополе до 31 января.

По данным правительства города, в последние несколько недель в городе снижается число новых случаев заражения: если в октябре и ноябре количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки, то в последние дни не достигает и 100 - так, за последние сутки зарегистрированы 59 новых заражений.

В начале декабря вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Севастополь первым в стране перешел порог коллективного иммунитета - показатель составляет 80,8%, то есть привиты или переболели 328 тыс. человек (однако местные власти неоднократно отмечали, что при официальной численности населения 510 тыс. человек в регионе проживают гораздо больше).