К новогодним каникулам в Петербурге открыли 188 катков и хоккейных площадок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Жители и гости Петербурга в дни новогодних праздников смогут встать на коньки на 188 катках и хоккейных площадках. Развлекательные и спортивные объекты разместились во всех районах города, сообщили во вторник в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

"Кататься на коньках и играть в хоккей петербуржцы могут во всех районах города. К новогодним и рождественским праздникам открыты 188 катков и хоккейных коробок. Также круглогодично работают два крытых катка - на улице Маршала Новикова и на Ириновском проспекте. <…> Во время массового катания на льду могут находиться до 100 человек", - рассказали в пресс-службе.

В самом центре города, на Конюшенной площади до 16 января будет действовать большой каток с фойе, трибунами и помощниками для новичков. Также на площадке артисты будут показывать ледовый новогодний спектакль.

Самый большой в городе каток будет работать до марта в парке на Елагином острове. Каждый день для всех желающих на этой площадке действуют бесплатные часы катания, отметили в пресс-службе.