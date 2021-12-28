В Турции зафиксировали максимальный с 30 октября прирост числа заразившихся коронавирусом

АНКАРА, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Турции сообщило во вторник о 32 176 новых случаях заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем для республики с 30 октября.

"За последние 24 часа сделано 368 842 теста, выявлено 32 176 случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 184 человека", - отмечается в ежедневной сводке Минздрава.

Между тем еще в середине прошлой недели ежедневный прирост заразившихся коронавирусом находился на уровне до 20 тыс. новых пациентов. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа связывает резкий рост числа заразившихся коронавирусом с распространением нового штамма "омикрон" в республике. "Снижение числа случаев заражения до 20 тыс. в сутки было серьезным успехом. Из-за быстрого распространения "омикрона" сейчас снова наблюдается рост. Сейчас мы проходим такой период, когда нужно быть осторожными, вводить бустерные дозы как можно скорее. Не сомневайтесь, все получится снова", - написал глава Минздрава на своей странице в Twitter.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Турция приступила 14 января к массовой вакцинации населения с использованием китайского препарата CoronaVac производства Sinovac Biotech, вакцины компаний Pfizer и BioNTech, а также вакцины собственного производства TURKOVAC.

По данным Министерства здравоохранения Турции, к настоящему времени в республике привились от коронавируса более 129 млн человек, первый компонент вакцины введен 56 млн жителей.