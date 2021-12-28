Отказавшийся от взятки пензенский вице-губернатор получил премию

ПЕНЗА, 28 декабря. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко премировал вице-губернатора Сергея Федотова, отказавшегося от взятки в 3 млн рублей. Премию в размере 47,2 тыс. рублей Федотов перевел в "Русфонд", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Вице-губернатор Сергей Федотов премирован в соответствии с законом Пензенской области "О денежном содержании государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области". Премия в размере 47,2 тыс. рублей перечислена им в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в декабре сотрудник администрации Каменского района пыталась дать взятку в размере 3 млн рублей вице-губернатору Сергею Федотову за то, чтобы он поспособствовал ее победе в конкурсе на должность главы администрации района. Федотов отказался. По факту покушения на взятку было возбуждено уголовное дело, сотрудник администрации по решению суда находится под домашним арестом. Впоследствии глава региона Олег Мельниченко объявил вице-губернатору благодарность за принципиальную позицию и пообещал премировать.