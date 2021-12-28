В Москве в новогодние праздники проконтролируют антиковидные меры в ТЦ и ресторанах

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Рейды и контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в торговых центрах, магазинах и ресторанах столицы будут продолжены в новогодние праздники. Об этом сообщил во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Все эти факты мы будем проверять и в Новый год, и сразу после Нового года - до 10 числа, и после этого. Поэтому с руководителями предприятий потребительского рынка уже поговорили, предупредили их об этом. Надеемся, что они максимально будут соблюдать все эти требования для того, чтобы не попадать на штрафы, а штрафы сейчас серьезные - за данное нарушение максимальный штраф до 300 тыс. рублей", - сказал министр правительства Москвы.

Немерюк отметил, что рейды на предмет соблюдения антикоронавирусных мер в столице проводятся ежедневно, и большинство предпринимателей стараются соблюдать эти требования. Он подчеркнул, что в торговых центрах, магазинах и других предприятиях торговли и услуг продолжает действовать масочный режим, остаются обязательными термометрия и социальная дистанция.