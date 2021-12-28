В Петербурге реконструировали освещение Литейного моста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Систему освещения Литейного моста XIX века через Неву в Петербурге модернизировали, заменив навесные провода скрытыми кабелями и установив новые светильники. Это позволило очистить небо над историческим мостом от сетей освещения, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Ленсвет".

"СПб ГБУ "Ленсвет" завершило реконструкцию электрических сетей и устройств наружного освещения на Литейном мосту. <…> На существующих 54 светильниках, расположенных на опорах моста, установлены современные комплектующие элементы. Воздушная линия электроснабжения заменена на кабельную протяженностью 2,7 км, что позволило "очистить" небо над Литейным мостом от сетей уличного освещения", - рассказали в пресс-службе.

Проведенные работы также улучшили показатели освещенности моста с оживленным движением транспорта и позволили продлить срок службы оборудования. Как отметили в пресс-службе, устаревшие металлоконструкции светильников не позволяли проводить оперативный ремонт освещения и замену ламп. После запуска нового эргономичного оборудования старые конструкции были утилизированы.

Литейный мост - второй постоянный мост через Неву, возведенный в Санкт-Петербурге в 1879 году. Разводная переправа располагается над самым глубоким местом Невы (24 метра) и соединяет Центральный и Выборгский районы города. Историческое название моста получено в честь Литейного двора. Некоторое время мост носил имя Александровский в честь императора Александра II, но в 1917 году изначальное название вернули.