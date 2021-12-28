Глава Минздрава Австрии усмотрел низкий процент привитых в стране среди россиян и румын

Глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн (партия "Зеленые") выступил во вторник с утверждением, что самый низкий показатель вакцинации от коронавируса у проживающих в его стране иностранцев зафиксирован среди приезжих из России и Румынии. Однако австрийский чиновник забыл указать, что Австрия официально не признает российские вакцины от коронавируса, поэтому дискриминирует привитых ими россиян, считая их "непривитыми".

Так, Мюкштайн представил исследование австрийского статического ведомства на тему показателей вакцинации среди различных групп населения Австрии: трудящихся, школьников, иностранцев и других. Однако такой подсчет учитывал только данные, занесенные в австрийский реестр вакцинации, то есть статистика не учитывает сведения из иностранных реестров.

Это не помешало министру заявить, что процент вакцинированных среди граждан Австрии выше, чем среди проживающих в его стране иностранцев. Однако сравнение по показателю стран происхождения жителей все равно выявило, что австрийские граждане уступают доле привитых, приезжих из Турции, Чехии, Германии и даже Афганистана. Самый же низкий показатель вакцинации, согласно австрийской статистике, наблюдается в Австрии среди приезжих из России и Румынии.

"Обработка данных показывает и долю вакцинации на примере страны рождения. В Австрии эта доля составляет 67,7%. Заметно выше доля привитых наблюдается у родившихся в Турции, но проживающих в Австрии людей - 73%. Такой же высокий показатель - среди родившихся в Германии или Афганистане, но проживающих в Австрии - 72%. Совершенно другая ситуация наблюдается у людей, родившихся в Румынии и России - 43% и 45%", - рассказал Мюкштайн.

Мюкштайн на основе выявленных сведений намерен предпринять усилия по повышению доли вакцинированных среди групп населения, где наблюдаются низкие показатели вакцинации. Министр не стал уточнять, какие методы будут использованы для убеждения этих людей. В то же время для австрийского телевидения утверждения главы Минздрава о низкой доле привитых среди россиян и румын уже стали поводом распространить в репортажах ложные сведения о российской кампании по вакцинации. В частности, репортер одного из центральных телеканалов утверждал о низкой доле привитых в РФ, что якобы привело к низкой доле привитых россиян в Австрии.

Двойные стандарты Австрии

Сама Австрия не признает российские вакцины от коронавируса и, соответственно, не ведет учет привитых ими жителей. Например, привитое в Европе и России "Спутником V" население с ноября не может посетить в Австрии ни ресторан, ни музей, ни театр, поскольку австрийское правительство считает данную группу людей "непривитой". Россияне из-за введенных в этой республике ограничений по допуску в общественные заведения были вынуждены после полного курса вакцинации российскими препаратами сделать прививку одобренными в Евросоюзе вакцинами, в противном случае они не могли бы жить полноценной жизнью в австрийском государстве.

По данным корреспондента ТАСС, австрийский Минздрав, который находится под контролем партии "Зеленые", отказался от закупки и, соответственно, признания "Спутника V" еще весной этого года. В частности, представители этой политической партии не поддержали предложение о закупке российской вакцины, которое выдвигал ее старший партнер по правительственной коалиции - Австрийская народная партия.

Кроме того, приезжие из более 60 стран мира, в которых одобрено применение "Спутника V", сегодня не могут в Австрии посетить заведения питания или культурные учреждения из-за того, что австрийская сторона признает только одобренные Евросоюзом препараты. Запросы корр. ТАСС в Минздрав Австрии с просьбой прояснить, как такой категории людей во время короткого пребывания в Австрии посещать общественные заведения, остаются без ответа с начала декабря 2021 года.

В целом правительство Австрии с осени этого года пытается увеличить процент вакцинированных, несмотря на то, что в стране иммунизировано уже почти 70% жителей. Для этой цели австрийские власти объявили о введении с февраля 2022 года обязательной вакцинации от коронавируса для всех жителей Австрии.

Дмитрий Валеев