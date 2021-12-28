Глава Минприроды поручил провести проверку должностных лиц Рослесхоза

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов отметил слабую подготовку к пожароопасному сезону 2022 года и поручил провести проверку должностных лиц Рослесхоза, ответственных за эти мероприятия. Об этом во вторник сообщается на сайте Минприроды России.

"Прохождение пожароопасного сезона напрямую зависит от подготовки. <...> Все заинтересованные ведомства уже должны вести работу: нанимать пожарных, закупать оборудование, то есть не начинать, а уже готовиться к будущему году", - приводятся на сайте слова Козлова, который отметил, что в министерство до сих пор не предоставлена информация по выполнению мероприятий, срок которых уже истек.

"Я не вижу результатов этой работы. Бегать по пожарам и раздавать команды не надо, надо готовиться к сезону и на этом этапе решать вопросы. Пока я подготовки не вижу", - добавил министр, поручив провести служебную проверку в отношении должностных лиц Рослесхоза, ответственных за подготовку к пожароопасному сезону.

Он пояснил, что затягивание согласования подготовительных мероприятий может привести к проблемам при планировании финансирования на 2022 год.

Отмечается, что 30 декабря министр проведет совещание в Рослесхозе по выполнению всех поручений, которые были даны 6 декабря на совместном совещании с Генпрокуратурой РФ.