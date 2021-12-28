ОНФ планирует решить проблему с низкими зарплатами водителей школьных автобусов в России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт планирует в ближайшее время решить проблемы с низкими заработными платами водителей школьных автобусов в российских регионах, из-за чего в том числе наблюдается их нехватка. Об этом на встрече с журналистами во вторник заявил глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

"Одна из проблем, которую мы хотим победить в ближайшее время - это проблема зарплат водителей школьных автобусов, нас это сильно беспокоит, много было обращений. Знаете, сколько получает водитель школьного автобуса в среднем в регионе? Региональный МРОТ он получает - 12-16 тыс. рублей", - подчеркнул Кузнецов.

"Он идет по совместительству работать в ту же муниципальную школу сантехником, электриком или слесарем, что умеет. А это водитель категории D", - добавил он.

По словам Кузнецова, в основном водители автобуса - люди предпенсионного возраста. Кроме того, в настоящее время наблюдается их нехватка в школах. "Один заболевает - все, автобус не едет", - сказал Кузнецов.

"Думаю, что в ближайшие полгода мы эту проблему дорегулируем, сейчас губернаторы уже начинают на это реагировать: либо муниципальные предприятия создают, либо дотации ставят. Понятно, что школа на муниципальном бюджете нормально ни ремонтировать этот автобус не может, ни зарплаты платить", - отметил глава исполкома ОНФ.