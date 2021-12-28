Netflix после внесения в реестр аудиовизуальных сервисов должен распространять 20 каналов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Стриминговый сервис Netflix, локализованный в России, будет обязан распространять 20 федеральных каналов первого и второго мультиплекса после внесения в реестр аудиовизуальных сервисов (АВС). Об этом ТАСС рассказал глава ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин.

"Сервис будет обязан исполнить требования статьи 10.5 закона "Об информации...", включая ее самые свежие дополнения, например, распространять 20 федеральных телеканалов", - сказал он. Эта норма вступит в силу в марте 2022 года.

По словам Бырдина, согласно нормам закона, выступать владельцем аудиовизуального сервиса должно российское юридическое лицо, при этом владельцам иностранных видеосервисов можно контролировать не более 20% уставного капитала такого юрлица. "Больше - только с разрешения специальной правительственной комиссии. Акции или доли российских онлайн-кинотеатров владельцам иностранных видеосервисов не принадлежат, а вот сервис Netflix, включая сайт Netflix.com и приложения под различные платформы, принадлежит зарегистрированной в США компании Netflix Inc. По идее, для соответствия российскому законодательству в течение двух месяцев Netflix Inc. должен открыть в России юрлицо, найти партнера на 80% доли этой компании или, если хочет сохранить 100-процентный контроль, обратиться в специальную правительственную комиссию за таким разрешением", - сказал он.

Ассоциация "Интернет-видео" приветствует шаг Роскомнадзора, отметил Бырдин. "Поскольку до настоящего момента регулирование аудиовизуальных сервисов касалось только российских компаний, лед тронулся. Целый ряд иностранных ресурсов следует включить в реестр вслед за Netflix: Apple TV+, Google Play, Crunchyroll и другие", - заключил он.

Роскомнадзор внес американский стриминговый сервис Netflix, локализованный в России, в реестр аудиовизуальных сервисов 28 декабря.

В реестр Роскомнадзора включены более 20 платформ, включая Okko, Kion, Premier, Megogo, Start, Wink и другие.