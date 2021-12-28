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Пандемия COVID-19

Минздрав ЮАР отменил свое решение прекратить мониторинг контактов заболевших COVID-19

В ведомстве сообщили, что причиной этого шага стало изучение соответствующей дополнительной информации

ПРЕТОРИЯ, 28 декабря. /ТАСС/. Медицинские власти ЮАР отозвали принятое ими пять дней назад решение об отмене в стране системы отслеживания контактов лиц, заболевших COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на портале Минздрава ЮАР.

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"Министерство приняло решение приостановить внедрение ранее объявленных изменений в политике мониторинга контактов, карантинных мер и изоляции в связи с пандемией коронавируса", - говорится в документе. Подчеркнуто, что причиной этого шага стало изучение соответствующей дополнительной информации.

Минздрав ЮАР объявил 24 декабря о прекращении работы общенациональной системы отслеживания контактов лиц, чей ПЦР-тест дал положительный результат. Одновременно была отменена обязательная самоизоляция в течение 10 дней тех, кто имел контакты с инфицированным коронавирусом. В качестве аргумента в пользу этого решения специалисты министерства назвали высокую степень коллективного иммунитета населения страны от COVID-19, а также тот факт, что заболевание, вызванное доминирующим в ЮАР омикрон-штаммом коронавируса, часто протекает бессимптомно. Однако теперь это решение пересмотрено и в полном объеме восстановлено действие прежней системы по отслеживанию контактов больных и обязательной самоизоляции.

Эта система была создана в ЮАР в 2020 году. Каждый гражданин обязан скачать на свой смартфон специальное приложение, которое автоматически посылало сообщение о возможных контактах с теми, чей ПЦР-тест дал положительный результат. Получивший подобную информацию должен уйти на самоизоляцию и сделать как минимум два теста на COVID-19.

За последние 24 часа в ЮАР было выявлено 7 216 новых инфицированных коронавирусом. В больницах страны с диагнозом COVID-19 находятся 8 933 пациента. Общее число больных, у которых ковид находится в активной фазе, составляет 199 тыс.

Теги
ЮАРПандемия COVID-19
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