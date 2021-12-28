На Останкинской телебашне в Москве можно наблюдать новогоднее шоу

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Новогоднее шоу начали показывать на Останкинской башне в Москве, световое представление будут показывать в вечернее время до 9 января, а в новогоднюю ночь оно продлится в течение часа после боя курантов. Телебашни в регионах России также включат праздничную подсветку, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"В ночь с 31 декабря на 1 января светодинамическое шоу на Останкинской башне продлится до 01:00 мск, а на медиафасаде будет транслироваться праздничный видеоролик. Вместе с Останкинской телебашней, новогоднюю подсветку включат и другие филиалы РТРС", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, с 28 декабря и до 9 января на Останкинской телебашне впервые в длительном режиме запущен праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки с использованием зенитных прожекторов. Праздничное шоу можно наблюдать с 17:00 мск до 23:00 мск.

"Возможность показа светового шоу появилась благодаря новой подсветке, установленной год назад. Задействовано 550 источников света, способных менять цвет, формировать луч призмами, проецировать изображения, создавать яркие вспышки и движение луча в условиях низких температур. Сегодня это самое высокое расположение художественной подсветки в Европе, аналогов ее (башни - прим. ТАСС) подсветки нет", - добавили в пресс-службе РТРС.

Башни в регионах

"В Ростове-на-Дону башня окрасится в зеленый цвет, на ней появятся наряженная елка с шарами, бегущая строка "С Новым годом!" и салют. В Самаре на башне заиграют более 10 новогодних эпизодов: праздничная ель, рождественские звезды, снеговик с подарками, салют и поздравление. Праздничные новогодние сценарии на башнях РТРС появятся в Калуге, Перми, Кирове, Челябинске, Пензе, Екатеринбурге, Туле, Саратове и Казани и других городах", - сообщили в пресс-службе РТРС.

Жители Чеченской Республики могут заказать уникальное свето-художественное поздравление на телебашне в Грозном. Для этого филиал РТРС предлагает десятки тематических видеосюжетов подсветки, которые будут транслироваться на 200-метровом световом панно. "Представление можно будет увидеть даже из иллюминатора самолета при посадке в аэропорту Грозного. Заказать поздравление можно в мобильном приложении "Башни света", - уточнили в пресс-службе.

"Нижний Новгород принимает гостей фестиваля "Новогодняя столица России", который ежегодно проводит Министерство культуры в разных регионах. Нижний Новгород стал юбилейным - десятым по счету, в который пришел фестиваль. В каждом районе города появится праздничная подсветка на зданиях и специальные арт-объекты. Грани главной телебашни города украсит тематическая поздравительная видеооткрытка с элементами символики фестиваля", - сообщили в пресс-службе РТРС.

Ровно в полночь надпись на башне в Великом Новгороде "С наступающим Новым годом!" сменит поздравление "С Новым 2022 годом!". Кроме того, 9 января башне появится зеленая подсветка в знак поддержки регионального благотворительного марафона "Рождественский подарок". Собранные средства сразу во время марафона перечисляются неполным семьям с детьми и беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.