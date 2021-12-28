В новогоднюю ночь в Москве будут работать 15 тыс. магазинов и 1,5 тыс. ресторанов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Около 15 тыс. магазинов и 1,5 тыс. ресторанов будут работать в Москве 31 декабря и 1 января. Дополнительных ограничений для предприятий торговли и услуг вводить не планируется, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Традиционно в Москве и магазины, и торговые центры, и рестораны работают без выходных. Если говорить в целом о цифрах, то в Москве 94 тыс. предприятий потребительского рынка, и 15 тыс. магазинов вообще свою работу не приостанавливают, - это продуктовые сети, они работают и 31-го [декабря], и сразу 1-го числа, не останавливаясь даже непосредственно в сам Новый год. Из 15 тыс. ресторанов у нас 1,5 тыс. ресторанов будут работать и 31-го, и 1-го. Все остальные, скорее всего, в новогоднюю ночь работать не будут, а продолжат свою работу уже 1-го числа после обеда", - сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия-24".

Он добавил, что традиционно бытовые предприятия столицы 1-2 января не работают, а возобновляют предоставление услуг жителям 3 января. "Каких-либо дополнительных ограничений, конечно же, нет. На самом деле, часто руководители самих предприятий принимают решение, как они будут функционировать в новогодние праздники. <…> Есть определенный ажиотаж, все стараются этим моментом воспользоваться и максимально обслужить большее количество клиентов", - сказал руководитель департамента торговли и услуг.