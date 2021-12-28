В Тверской области отменили предельный возраст получателей соцвыплат на погашение ипотеки

ТАСС, 28 декабря. Власти Тверской области отменили предельный возраст многодетных супругов, который ранее составлял 40 лет, чтобы расширить возможности назначения выплат для частичного погашения ипотеки. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Многодетные семьи Тверской области при рождении детей смогут воспользоваться выплатами для погашения жилищной ипотеки без возрастных ограничений для родителей. <…> Ранее эта мера поддержки распространялась на многодетных родителей до 40 лет", - говорится в сообщении.

Эту тему во вторник в прямом эфире телеканала "Россия-24 - Тверь" затронул губернатор Игоря Руденя. Он отметил, что поддержка семьей - один из приоритетов для Тверской области. Предоставление многодетным средств на погашение части ипотеки является эффективным механизмом соцподдержки, использование которого позволяет улучшать жилищные условия семей. "Это очень важно, потому что самая лучшая оценка - это прирост численности нашего населения, это наша молодежь. Я думаю, что это очень яркая и объективная оценка того, что мы все делали", - добавил Руденя.

В октябре 2020 года власти Тверской области увеличили с 25 до 40 лет предельный возраст для многодетных родителей для расширения возможности получения выплаты на частичное погашение ипотеки. При рождении или усыновлении третьего и последующих детей супруги могут получить выплату в размере фактической суммы задолженности по основному долгу и процентам, но не более 500 тыс. рублей.