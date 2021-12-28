Мексика будет принимать круизные суда даже с больными ковидом на борту

МЕХИКО, 28 декабря. /ТАСС/. Мексиканские порты продолжат принимать круизные лайнеры даже в том случае, если на их борту будут находиться заразившиеся коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении министерства туризма республики.

"Правительство Мексики будет принимать в морских портах круизные суда <...>, - отмечается в тексте. - В том случае, если у путешествующих на них проявятся симптомы COVID-19 или их анализы на наличие коронавируса окажутся положительными, им будет оказана необходимая медицинская помощь". Ранее в текущем месяце власти штата Халиско не позволили зайти в порт курорта Пуэрто-Вальярта на тихоокеанском побережье лайнеру из США, на борту которого были выявлены случаи заражения коронавирусом. "Он будет принят в порту города Гуаймас в штате Сонора при поддержке властей этого региона", - указывается в документе Минтуризма.

По официальным данным, эпидемическая ситуация в Мексике остается стабильной, число случаев заражения продолжает сокращаться. Загрузка больниц в среднем по регионам к настоящему времени уменьшилась до 13%, в отделениях реанимации заняты 11% коек, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких. До 9 января в 28 регионах будет действовать самый мягкий режим ограничений, введенных для предотвращения распространения инфекции. Еще в четырех штатах сохранится средний уровень эпидемической угрозы.

Число полностью вакцинированных жителей республики достигло 72,7 млн, еще порядка 9,2 млн получили первую дозу необходимых препаратов. Население страны составляет около 127,5 млн человек. В начале текущего месяца власти начали ревакцинацию людей в возрасте 60 лет и старше.