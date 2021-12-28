Во Франции поместили под стражу подозреваемого в торговле свидетельствами о вакцинации

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Французские власти поместили под стражу мужчину, подозреваемого в торговле поддельными свидетельствами о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил во вторник телеканал BFM со ссылкой на прокуратуру Бордо.

По версии правоохранителей, мужчина "продал 55 поддельных свидетельств о вакцинации". В сообщении отмечается, что лица, которые приобрели фальшивый документ, в основном проживают "в парижском регионе".

В ходе обыска в доме и автомобиле подозреваемого были изъяты наличные деньги, 11 банковских карт, пять мобильных телефонов, а также пистолет калибра 6,35 мм и патроны к нему. По факту обнаружения оружия ведется проверка.

Телеканал, ссылаясь на данные прокуратуры, уточняет, что 40-летний подозреваемый смог торговать подделками после того, как в августе "незаконным путем получил доступ к цифровому профилю медицинского сотрудника центра вакцинации в Аркашоне (департамент Жиронда, юго-запад Франции)".

По данным телеканала, мужчина был задержан вместе со своей спутницей, однако вместо заключения под стражу ее поместили под судебный контроль.

Борьба с поддельными пропусками

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что в стране выявлено около 182 тыс. поддельных санпропусков и возбуждено около 400 уголовных дел. Согласно закону о продлении антиковидных мер в республике до июля 2022 года, который Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции приняло в окончательном чтении 5 ноября, за подделку санитарных пропусков или тестов на коронавирус предусмотрен штраф до €75 тыс. и до пяти лет тюремного заключения. Аналогичное наказание полагается и за заказ подделок. Передача своего QR-кода третьему лицу "в мошеннических целях" должна караться штрафом в €750.

Франция переживает пятую волную пандемии. Так, во вторник в стране был зарегистрирован абсолютный антирекорд по числу заражений: в течение суток выявили около 180 тыс. заболевших. Власти приняли решение об отмене концертов и фейерверков в новогоднюю ночь и вводят другие ограничения с января.

Для борьбы с пандемией власти приняли решение о замене санитарных пропусков на вакцинные. В настоящий момент во Франции продолжает действовать санитарный пропуск, который выдается как после вакцинации разрешенными в ЕС препаратами, так и на основании свидетельства о перенесенном заболевании. Этот документ необходим для доступа в общественные места, в том числе в зоны отдыха и культурные учреждения. Введение сертификата вакцинации будет означать, что QR-код станут выдавать лишь после получения прививки.