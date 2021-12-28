В Подмосковье наблюдают сильные туманы с ухудшением видимости

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сильные туманы с ухудшением видимости из-за резкого усиления морозов зафиксированы на востоке и юго-востоке Подмосковья, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Осторожно, морозные туманы! Из-за радиационного выхолаживания воздуха (процесс понижения температуры земной поверхности за счет теплового излучения - прим. ТАСС) и резкого усиления морозов на востоке и юго-востоке Подмосковья наблюдаются очаговые, а местами очень сильные туманы с ухудшением видимости. В Домодедово - до 200 метров, в Жуковском - до 50 метров", - написал он в социальной сети Instagram, призвав автомобилистов к осторожности.