Железнодорожное сообщение запущено из Йошкар-Олы в Нижний Новгород и Санкт-Петербург

ЙОШКАР-ОЛА, 28 декабря. /ТАСС/. Первая беспересадочная группа вагонов отправилась из Йошкар-Олы в Нижний Новгород и Санкт-Петербург, передает корреспондент ТАСС. В обратном направлении - из Санкт-Петербурга в Йошкар-Олу - вагоны начнут курсировать с 30 декабря.

"Открываем новый пассажирский маршрут из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург. Это историческое событие, потому что на протяжении более чем 50 лет из Йошкар-Олы ходил только один поезд в Москву. <…> Тем самым у жителей и гостей Йошкар-Олы и Республики Марий Эл будет возможность без пересадок удобно добраться до крупнейших городов России и прибыть в Северную столицу", - сообщил журналистам генеральный директор АО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество ОАО "РЖД") Владимир Пястолов.

Вагоны будут отправляться из Йошкар-Олы и Санкт-Петербурга через день. В пути следования предусмотрены остановки в Арзамасе, Нижнем Новгороде, Иванове, Ярославле, Рыбинске, Бологом и др.

23 декабря на пресс-конференции президенту России Владимиру Путину задали вопрос о возможности запуска новых поездов из Йошкар-Олы в другие регионы. Из города, по словам журналиста, ходит только один прямой поезд в Москву. При этом в Нижний Новгород, Самару или Владимир добраться прямым поездом нельзя. Путин пообещал поручить главе РЖД Олегу Белозерову оценить железнодорожную связанность регионов.

После пресс-конференции начальник ГЖД Сергей Дорофеевский заявил, что Горьковская железная дорога разработает и оценит варианты развития пассажирских перевозок в другие регионы из Йошкар-Олы.