В 2022 году в Ингушетии откроется республиканский центр выявления одаренных детей

МАГАС, 28 декабря. /ТАСС/. Центр выявления одаренных детей "Олимп" планируют создать в Ингушетии в 2022 году, в нем будут проводиться занятия со школьниками в сфере науки, искусства и спорта, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Министерство образования и науки Республики Ингушетия стало победителем конкурсного отбора Министерства просвещения РФ на создание в 2022 году регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи под пока рабочим названием "Олимп". Деятельность центра одаренных детей "Олимп" будет организована для реализации общеобразовательных программ и программ допобразования детей, проведения круглогодичных региональных профильных смен, учебных сборов и образовательных интенсивов", - говорится в сообщении.

Главной целью центра является организация работы по выявлению и сопровождению одаренных детей по направлениям: "Искусство", "Наука", "Спорт".

"В нашей республике очень много одаренных детей, причем таланты их затрагивают различные сферы: культуру, искусство, машиностроение и компьютерную технику, спорт, разнообразные школьные дисциплины и дополнительные образовательные направления. Наша задача - выявлять и помогать им развиваться, ведь часто из-за отсутствия возможностей для прогресса их дарования утрачиваются, потенциал остается нереализованным", - приводит пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова.