В Минздраве посоветовали планировать беременность через 28 дней после вакцинации от ковида

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Планировать беременность можно уже спустя 28 дней после введения первой дозы вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"На этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию. Считается, что планирование беременности возможно уже через 28 дней после введения первого компонента вакцины, иначе говоря, в срок, когда формируется защитный иммунитет против коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В министерстве также отмечают, что данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день нет. "Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили о выпуске пятой версии методических рекомендаций об организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19.

Новые методические рекомендации

Минздрав также выпустил новую, пятую версию методических рекомендаций об организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В новую версию методических рекомендаций вошло несколько дополнений. В частности, при тяжелой форме заболевания рекомендована оксигенотерапия, необходимая для поддержания сатурации на уровне 95% или выше во время беременности в целях поддержания адекватной доставки кислорода плоду, а в послеродовом периоде - 90% или выше", - говорится в сообщении.