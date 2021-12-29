Число заболевших ковидом в Испании выросло за день почти на 100 тыс.

МАДРИД, 29 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 6 032 297 человек заразились коронавирусом в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщил во вторник Минздрав королевства.

Данный показатель на 99 671 больше цифры за понедельник. Таким образом, это самый высокий суточный прирост за всю пандемию. По данным ведомства, всего умерли 89 253 пациента, что на 114 выше данных днем ранее.

В конце декабря прошлого года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент почти 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.

Сейчас темпы распространения инфекции в Испании заметно стали расти. В этой связи власти разных регионов страны уже приняли новые меры, направленные на сдерживание коронавируса. В частности, в некоторых автономных сообществах от посетителей ресторанов, ночных развлекательных заведений и спортзалов требуют предъявить ковид-паспорт.