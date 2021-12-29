В России вводят обязательную дактилоскопию для трудовых мигрантов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Трудовые мигранты и иностранные граждане, въезжающие в Россию в безвизовом режиме, для долгосрочного пребывания теперь должны проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосмотр. Соответствующий закон вступил в силу в среду.

"В соответствии с нормами закона иностранные граждане, въехавшие в РФ после 29 декабря 2021 года, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию, а также медицинскому освидетельствованию и для законного нахождения на территории РФ обязаны иметь об этом подтверждающие документы", - сообщили в пресс-центре МВД России.

Трудовые мигранты обязаны пройти эти процедуры в течение 30 календарных дней с даты въезда в Россию. Аналогичная схема предусматривается при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу. Кроме того, трудовые мигранты обязаны в течение 30 дней пройти в медицинских организациях освидетельствование, подтверждающее отсутствие ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркотической зависимости. Иностранцы, прибывшие в страну без цели устроиться на работу на срок более 90 дней суммарно в течение календарного года, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда.

Согласно приказу МВД, мигрантам, которые прошли дактилоскопию и фотографирование, будут выдавать документ в форме пластиковой карты с электронным носителем информации либо без него. Электронный носитель информации в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом будет содержать сведения об иностранном гражданине, которому выдан данный документ. Кроме того, чип будет содержать электронное изображение отпечатков указательных пальцев рук, а в случае невозможности их сканирования отпечатков других пальцев рук.

Освобождение от дактилоскопии

Согласно вступившему в силу закону, от обязательных дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования освобождаются граждане Белоруссии, дети до шести лет, должностные лица международных организаций, а также главы и члены административно-технического персонала дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ. Кроме того, от данных процедур на основе принципа взаимности освобождаются владельцы дипломатических, служебных паспортов, сотрудники и члены административно-технического персонала аппаратов военного атташата, торговых представительств и иных представительств органов государственной власти иностранных государств, а также члены их семей.

"Для трудящихся граждан государств - членов Евразийского экономического союза продолжают действовать все преференции правового положения в РФ. Однако в случае пребывания в РФ свыше 30 дней граждане ЕАЭС также обязаны пройти однократно дактилоскопическую регистрацию и фотографирование", - добавили в пресс-центре МВД. Медицинское освидетельствование осуществляется в соответствии с приказом Минздрава от 19 ноября текущего года.

Вместе с тем иностранные граждане, въехавшие в Россию до введения обязательной дактилоскопии и фотографирования, должны будут пройти ее при последующем въезде в страну в общем порядке. При этом в связи с тем, что данные процедуры проводятся однократно с выдачей подтверждающего документа, не имеющего срока действия, иностранные граждане, которые въехали в Россию до 29 декабря текущего года, вправе заблаговременно пройти дактилоскопию и фотографирование, не дожидаясь факта выезда за пределы страны и последующего въезда.

При этом иностранцы, ранее прошедшие процедуру дактилоскопии и фотографирования, освобождаются от ее повторного проведения. "Лица, которые ранее прошли дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, в том числе при получении патента, освобождаются от проведения данных процедур", - пояснили в МВД, добавив, что такие иностранные граждане могут обратиться для получения документа, подтверждающего их прохождение, в территориальный орган МВД России по месту фактического нахождения.

Места прохождения

Процедуру обязательной дактилоскопии и фотографирования можно пройти в подразделениях по вопросам миграции территориальных органов МВД России, а также в паспортно-визовых сервисах ведомства и его филиалах. На территории Москвы данные процедуры будут осуществляться в многофункциональном миграционном центре. Перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение медицинского освидетельствования на территории регионов России, устанавливается Минздравом.

"Предварительная запись на прием для проведения дактилоскопической регистрации и фотографирования будет возможна посредством телефонной связи либо при личном обращении заявителя в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России, оснащенное системой управления электронной очередью", - рассказали в МВД. При этом в паспортно-визовых сервисах и МФЦ в Москве прием заявителей будет проходить в порядке живой очереди.

В случае потери или порчи документа, подтверждающего прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, необходимо обратиться в любое из вышеперечисленных подразделений, где такой документ выдадут повторно. Обязательная дактилоскопия и фотографирование осуществляются органами внутренних дел без взимания государственных пошлин, независимо от количества въездов и выездов в Россию.

Сроки пребывания

При уклонении от выполнения обязательной дактилоскопиии, фотографирования и медосмотра срок пребывания таких мигрантов в РФ будет сокращен. В отношении выявленных наркоманов и ВИЧ-инфицированных может быть принято решение о нежелательности пребывания в России.

Также законом установлено, что "срок временного пребывания трудового мигранта определяется сроком действия трудового договора или гражданско-правового договора, заключенного трудовым мигрантом с работодателем или заказчиком работ (услуг), и продлевается на срок его действия". В случае заключения трудового договора на неопределенный срок пребывание мигранта продлевается на срок до одного года с даты его въезда в РФ. Срок временного пребывания в России иностранного гражданина, признанного носителем русского языка, продлевается на 90 дней со дня признания его носителем русского языка.

Патенты с чипом

Трудовым мигрантам в России также будут выдавать патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца.

"Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации. Настоящий приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года", - сказано в документе.

Согласно приказу МВД патент с электронным носителем информации будет иметь форму карты размером 8,5 см на 5,3 см. На лицевой стороне будут содержаться фотография, серия и номер патента, фамилия, имя, отчество его владельца. Также там будут отражены дата его рождения, гражданство, серия и номер документа, удостоверяющего его личность, профессия и ИНН. На оборотной стороне - наименование субъекта РФ, на территории которого его владелец работает, кем и когда выдан документ. В нижней части оборотной стороны будет размещена нумерация бланка патента из девяти символов, QR-код с ФИО владельца патента, датой и местом его рождения, гражданством, а также серией, номером и датой окончания срока действия документа, удостоверяющего его личность, серия и номер выданного патента.

Кроме того, на оборотной стороне патента будет размещен электронный носитель информации в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом. "[Он] содержит <...> биометрические персональные данные владельца патента - электронное изображение лица и электронное изображение папилярных узоров двух пальцев рук этого человека, пригодные для его идентификации", - отмечается в документе. Из приказа МВД следует, что бланки патентов, изготовленные в соответствии с ранее установленной формой и содержанием, будут использоваться до их полного израсходования.

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова ранее сообщала, что несмотря на сохраняющиеся ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, количество оформленных патентов на работу значительно увеличилось даже по сравнению с допандемийными годами. "Важнейшее направление для МВД здесь - осуществление контроля, недопущение проникновения в страну нежелательных лиц, сведение к минимуму возможностей слабоконтролируемых потоков", - сказала она.

Всего, по данным МВД России, количество оформленных патентов на работу для трудовых мигрантов за 11 месяцев текущего года увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Так, если за январь-ноябрь оформлено 2 млн 023 тыс. 146 патентов, то годом ранее их количество составило 1 млн 040 тыс. 152.