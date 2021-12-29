Минздрав уточнит срок действия документов о медосвидетельствовании для иностранцев

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минздрав России уточнит период действия медицинского сертификата и медзаключений иностранных граждан и лиц без гражданства об отсутствии наркотических или психотропных веществ в организме, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Медосвидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства на наличие или отсутствие в организме наркотических, психотропных, новых потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов, а также на наличие или отсутствие ВИЧ-инфекции вводится федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Порядок проведения медицинского освидетельствования, включая проведение химико-токсикологических исследований, утвержден и вступит в силу 1 марта 2022 года. "Указанные в текущей редакции приказа сроки (три месяца) предусматривают сроки действия документов для их передачи в территориальные органы внутренних дел и ни в коем случае не означают необходимость прохождения освидетельствования один раз в три месяца", - сообщили в Минздраве.

"Вместе с тем, учитывая обеспокоенность, возникшую в результате толкования закона и приказа, Министерством здравоохранения РФ принято решение внести изменения в приказ №1079н, уточнив срок, в течение которого документы действительны для их предоставления в территориальные органы внутренних дел, и срок действия медицинского сертификата и медицинских заключений, после [истечения] которого требуется прохождение повторного освидетельствования", - добавили в пресс-службе.