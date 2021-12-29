В аэропорту Анадыря из-за непогоды задержали шесть рейсов, в том числе в Москву

ТАСС, 29 декабря. Вылет шести самолетов из аэропорта им. Ю. С. Рытхэу, расположенного в Анадырском районе Чукотки, задержан по метеоусловиям, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Задержаны рейсы в Ваеги, Лаврентия, Марково, Москву, Залив Креста, Певек. Некоторые рейсы, в том числе и рейс во Внуково, задерживается более суток.

С начала недели Чукотка находится в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров метель и ветер. Были отменены занятия в школах. В настоящий момент в Анадыре снег, ветер около 15 м/с.

Аэропорт имени Рытхэу - международный аэропорт федерального значения совместного базирования в Анадыре.