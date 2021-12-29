Данные о расчистке крупной бухты на Камчатке появились на портале экомониторинга

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Информация о расчистке Авачинской бухты на Камчатке от затонувших судов появилась в публичном доступе на портале экологического мониторинга, который создан в регионе по поручению главы полуострова Владимира Солодова. Об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов и экологии Камчатки Алексей Кумарьков.

"В рамках расширения функциональности и географии мониторинга экологической обстановки экопортал Камчатского края интегрирован с системами двух новых поставщиков информации. Организована интеграция портала с автоматизированной системой контроля радиационной обстановки, созданной для раннего предупреждения возникновения ЧС с радиационным фактором. Вторым набором данных, которым пополнился портал, является оперативная информация о мониторинге генеральной уборки акватории Авачинской бухты. Кликнув на географической подложке по любой иконке с якорем, пользователь сможет увидеть фото и статус подъема соответствующего судна", - сказал министр.

Уточняется, что информация о радиационной обстановке в крае передается на портал с 23 стационарных постов, доступна в круглосуточном формате с периодичностью обновлений четыре раза в час.

Портал экологического мониторинга начал работу в крае летом 2021 года. Проект создан по инициативе губернатора региона после так называемых красных приливов в 2020 году, когда цветение токсичных микроводорослей привело к массовой гибели водных организмов в акваториях Камчатки. Портал позволяет собрать и наложить на картографическую основу результаты всех измерений состояния воздуха, воды, почвы, проводимых различными уполномоченными органами, станциями, средствами наблюдения во время выездных, плановых и внеплановых проверок.

В настоящий момент в бухтах Камчатки находится около 80 затонувших судов, которые портят внешний вид акваторий, являются источниками повышенной опасности для населения.