В России в 2021 году выросло число невыездных должников

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Количество россиян, которым в 2021 году ограничивали выезд за рубеж из-за долгов, выросло минимум на 10 процентов. Это следует из статистических данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), с которыми ознакомился ТАСС.

Всего в январе-ноябре этого года количество исполнительных производств, в рамках которых выносили постановления о временном ограничении на выезд из России, превысило 10,8 млн, а за весь 2020 год приставы вынесли свыше 9,8 млн таких постановлений, в 2019 году было более 7 млн.

Согласно статистике ФССП, почти каждый десятый невыездной оказался должником по алиментам. Всего за 11 месяцев этого года ограничение права выезда за рубеж заставило должников выплатить свыше 49,6 млрд рублей, почти 1,5 млрд рублей - это долги по алиментам.

Приставы могут ограничить выезд за рубеж при неуплате долга от 30 тыс. рублей. Для неплательщиков алиментов такая мера может применяться при сумме долга свыше 10 тыс. рублей. Постановление действует в течение 6 месяцев (если должник ранее не погасил долги), после чего выносится новое. На 1 ноября в списках невыездных числились 4,2 млн человек. Наиболее часто ограничение права на выезд за рубеж применяется в отношении должников по алиментам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги.

Узнать об ограничении на выезд можно на сервисе ФССП России "Ход исполнительного производства" на портале госуслуг, где публикуются все принятые судебным приставом меры в отношении должника и его имущества. Также с помощью сервиса можно оплатить задолженность. Ограничение снимается после исполнения должником своих обязательств в полном объеме и в течение суток после поступления в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации об уплате долга.