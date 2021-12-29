Посол РФ заявил о необходимости взаимного признания с Австрией сертификатов о вакцинации

ВЕНА, 29 декабря. /ТАСС/. Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил во вторник об абсурдной ситуации в Австрии со статистикой по вакцинации от коронавируса граждан других государств, комментируя материал ТАСС о том, что глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн усмотрел у проживающих в республике иностранцев самый низкий процент привитых среди россиян и румын.

"Обманчивая статистика, используемая Минздравом Австрии, дискриминационна не только в отношении россиян, но и граждан ряда других стран, где эффективно применяется "Спутник V". Абсурдность ситуации очевидна, как и острая необходимость скорейшего решения вопроса о взаимном признании сертификатов о вакцинации, в том числе в интересах обеспечения свободного (и безопасного при этом) передвижения граждан", - заявил Любинский на своей странице в Facebook.

Ранее Мюкштайн представил австрийскую статистику, согласно которой самый низкий показатель вакцинации у проживающих в его стране иностранцев зафиксирован среди приезжих из России и Румынии. В этом же подсчете предпоследние места занимают приезжие из Венгрии и Сербии, где эффективно применяется "Спутник V". Эти сведения австрийских властей учитывают только данные, занесенные в австрийский реестр вакцинации, но не сведения из иностранных реестров. Австрийский министр при этом забыл указать, что Австрия официально не признает российские вакцины от коронавируса, поэтому дискриминационно считает привитых ими россиян "непривитыми".

Россияне из-за введенных в этой республике ограничений по допуску в общественные заведения были вынуждены после полного курса вакцинации российскими препаратами сделать прививку одобренными в Евросоюзе вакцинами, в противном случае они не могли бы жить полноценной жизнью в австрийском государстве.