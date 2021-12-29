На Камчатке в 2021 году выросло число официально зарегистрированных браков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 декабря. /ТАСС/. На Камчатке в 2021 году выросло количество официально зарегистрированных браков. Свои отношения в уходящем году узаконили 2 537 пар. При этом в 2020 году этот показатель едва превысил 2 300 пар, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В течение года проходили торжественные регистрации браков в честь Дня семьи, любви и верности, Дня народного единства, в красивые зеркальные даты. Количество заключенных браков в этом году выросло. Так, с начала текущего года в Камчатском крае официально зарегистрировали свои отношения 2 537 пар. Наибольшее количество свадеб пришлось на сентябрь. Официально прекратили свои отношения 1 844 пары", - говорится в сообщении.

При этом в 2020 году на Камчатке официально узаконили свои отношения около 2 300 пар.

Самыми популярными именами для новорожденных на Камчатке в уходящем году стали Максим, Артем, Дмитрий, Милана, Алиса и София.

В 2019 году Камчатский край вошел в число регионов-лидеров в стране по количеству официально зарегистрированных браков на 1 000 жителей.