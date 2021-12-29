Скорость распространения COVID-19 в США достигла рекордных за пандемию показателей

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Максимальные с начала пандемии суточные показатели распространения нового коронавируса зафиксированы в США. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

По оценкам специалистов, за последние семь дней среднее число новых случаев заражения в сутки составляло 254 496. Таким образом были превышены рекордные показатели января текущего года, когда в среднем на протяжении недели в США фиксировались 251 989 случаев инфицирования за 24 часа.

Рост числа случаев заражения наблюдается в Соединенных Штатах на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. По словам эксперта из Брауновского университета (штат Род-Айленд) Ашиша Джа, "январь будет очень тяжелым месяцем". "Стоит готовиться к тому, что в январе коронавирусом заразится множество людей", - указал он, подчеркнув, что особенную опасность это представляет для тех, кто до сих пор не вакцинировался.

В целом в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 53,1 млн, умерли 820,4 тыс. человек. При этом за последние четыре недели заразились свыше 4,35 млн человек, умерли более 38,5 тыс. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". По данным ВОЗ, омикрон-штамм коронавируса к настоящему времени обнаружен более чем в 100 странах.