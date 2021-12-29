Исследование: почти равное число россиян выбрали Европу и теплые страны для отдыха зимой

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские путешественники в этом году почти поровну разделились на тех, кто выбрал на новогодние каникулы пляжный отдых и путешествия по Европе, следует из результатов исследования (есть в распоряжении ТАСС), проведенного страховой компанией "Росгосстрах".

"47% туристов летит в рождественскую Европу и 46% туристов поедет на отдых в теплые страны", - говорится в исследовании.

Самыми популярными направлениями для отдыха зимой стали Объединенные Арабские Эмираты (9% от общего числа онлайн-полисов, приобретенных для путешествий за границу), Россия (7%), Турция (5%) и Венгрия (5%). Египет, Шри-Ланка, Таиланд и Греция - также в числе стран, которые россияне выбрали для новогоднего отдыха (по 4% путешественников).

"Как показывают наши данные, большая доля россиян стала склоняться к путешествиям в России, принимая во внимание ограничения в других странах в связи с коронавирусом. Вместе с тем в рейтинг самых популярных направлений на Новый год стабильно входят "морские" страны", - прокомментировал руководитель Блока цифрового бизнеса компании "Росгосстрах" Дмитрий Литовченко.

По данным страховой компании, большинство путешественников - в возрасте от 30 до 60 лет (66%). Туристов младше 30 лет оказалось 26%, а старше 60 лет - 8%.

Особенно тщательно взвешивают все риски, которые могут произойти во время путешествия, 22% туристов: они выбирают программу страхования во время путешествий, включающую различные дополнительные услуги, такие как, например, получение юридической помощи, предоставление и оплата переводчика.

Результаты получены страховой компанией "Росгосстрах" в ходе анализа предпочтений клиентов, которые приобрели онлайн-полисы страхования для индивидуальных путешествий с 15 декабря по 31 января.