Более 45% опрошенных россиян довольны длительностью новогодних каникул

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Более 45% россиян довольны длительностью новогодних каникул. Однако каждый пятый считает, что их надо сократить, свидетельствуют результаты совместного исследования сервиса "Работа.ру" и "СберНПФ", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Около половины опрошенных россиян (45%) довольны длительностью новогодних каникул. Еще 29% отметили, что будут работать в эти праздники. Каждый пятый респондент (20%) считает, что новогодние выходные нужно сделать короче, и только 6% думают, что каникулы должны быть еще длиннее", - говорится в тексте исследования.

Говоря о плюсах новогодних праздников, треть россиян (33%) отметили, что любит их за праздничную атмосферу, примерно столько же (32%) ценят эти дни за возможность навестить родственников и друзей. Для 28% опрошенных это повод провести больше времени с детьми, а для 27% участников опроса - возможность отдохнуть от работы и общения с коллегами.

По данным опроса, 13% россиян любят новогодние праздники за возможность заниматься зимними видами спорта, еще 12% - за появление времени для обучения новому. Каждый десятый респондент (10%) отмечает появление удобного времени для полноценного путешествия, а 8% опрошенных ценят, что на эти дни приходится много разных праздников.

Согласно исследованию, среди минусов новогодних каникул чаще всего россияне отмечают возросшие цены - такой вариант выбрали 60% россиян, 31% опрошенных не всегда устраивают очереди. А 28% респондентов отмечают отсутствие занятий в течение стольких свободных дней, 17% - рост числа активностей и количество людей на улицах и в парках. Еще 4% респондентов не рады увеличению числа туристов в городе.

Траты на Новый год

Аналитики также поинтересовались у россиян, сколько они готовы потратить на проведение новогодних праздников. Так, 27% россиян за время новогодних праздников готовы отдать 30-40 тыс. рублей, 25% - 20-30 тыс. рублей, а 23% - 40-50 тыс. рублей. Каждый восьмой респондент (12%) планирует израсходовать 10-20 тыс. рублей за каникулы, а каждый десятый (10%) - более 50 тыс. рублей.

Опрос показал, что каждый шестой россиянин (17%) специально начинает откладывать средства на Новый год за несколько месяцев. При этом 38% не копят на новогодние праздники, однако тратят столько, что еле хватает до январской зарплаты, 24% хватает средств и без накоплений. Еще 21% опрошенных отметили, что специально не откладывают и берут деньги из общих сбережений.

Исследование проводилось 20-21 декабря текущего года во всех регионах РФ. В нем приняли участие свыше 7 000 человек.