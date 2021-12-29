В Роспотребнадзоре сообщили, что "омикрон" может активнее и быстрее поражать легкие

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" может активнее и быстрее поражать бронхи и легкие, но симптоматика при этом схожа с сезонным ОРВИ. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и легкие, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к омикрону, чем к предыдущим штаммам", - сказала она.

По ее словам, основные симптомы нового штамма схожи с сезонным ОРВИ: повышение температуры до 38°С, а иногда - и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита.

"В отличие от симптомов, вызываемых дельта-штаммом, при заражении "омикроном", сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения", - отметила она.

Руженцова добавила, что также у детей новый штамм может вызывать высыпания.