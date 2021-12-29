В Совфеде считают, что 100%-ный коллективный иммунитет к COVID-19 невозможен

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Коллективного иммунитета от коронавируса в 100% не получится достичь нигде в мире, в частности, из-за существующих в каждой стране противников прививок, однако темпы вакцинации в России в 2021 году позволяют надеяться на достижение высоких показателей по коллективному иммунитету, в том числе обозначенных президентом РФ 90%. Об этом ТАСС заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

"Динамика по вакцинации в 2021 году в России положительная, число привитых постоянно растет. Конечно, 100-процентного иммунитета нельзя достичь, поскольку существует в любой стране определенный процент людей, которые, по разным причинам, против вакцинации, а также из-за детского населения", - подчеркнул Круглый.

"При этом, если продолжится положительная динамика по вакцинации в России, то можно надеяться на достижение высоких результатов, в том числе обозначенного президентом уровня в 90%", - добавил сенатор, отметив, что пока трудно назвать даже примерные сроки достижения такого уровня коллективного иммунитета.

Круглый напомнил, что в обновленные рекомендации Минздрава по специфической профилактике COVID-19 вошла вакцина для детей старше 12 лет "Спутник М". По словам сенатора, вакцинация подростков может серьезно повысить коллективный иммунитет в РФ.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%. Об этом глава государства заявил в ходе неформального саммита СНГ во вторник. Когда речь зашла о необходимом уровне коллективного иммунитета, Путин обратил внимание, что "коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации 90 с лишним процентов". Президент поинтересовался у руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, какой сейчас уровень коллективного иммунитета в России, и получил ответ, что он составляет около 60%.