В Якутии трудоустроили 34 педагога с начала реализации программы "Земский учитель"

ЯКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Программа "Земский учитель" с момента запуска в 2020 году в Якутии позволила трудоустроить 34 педагога, сообщила в среду ТАСС пресс-служба регионального министерства образования и науки.

"В 2020 году было открыто 19 вакансий, в 2021 году - 15. В 2021-м из 71 претендента победителями определили 15 учителей, которые пять лет будут работать в общеобразовательных организациях республики по трехсторонним договорам", - сказали в министерстве.

Накануне ведомство утвердило перечень вакантных должностей по программе "Земский учитель" на 2022 год: всего 15 вакантных должностей в 15 различных населенных пунктах Якутии, в том числе на арктических территориях. Требуются учителя математики, русского языка и литературы, биологии и химии, английского языка, истории и обществознания.

Якутия участвует в программе "Земский учитель" с 2020 года. В рамках программы педагоги переезжают на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Предусматривается выделение ее участникам одного млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ. Если населенный пункт находится на территории Дальневосточного федерального округа, то компенсация составляет два млн рублей.