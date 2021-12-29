Байден может обязать американцев вакцинироваться для поездок по стране

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил во вторник, что обяжет американцев вакцинироваться от COVID-19 для поездок внутри страны, если группа Белого дома по борьбе с распространением нового коронавируса посоветует принять такого рода меры.

Его спросили, когда он примет решение обязать жителей сделать прививку для путешествий по стране. "Когда я получу [соответствующие] рекомендации от [своей] медицинской команды", - отметил глава государства, который на новогодние праздники отправился в штат Делавэр.

Идея обязательной вакцинации от коронавируса для поездок внутри страны обсуждалась в вашингтонской администрации на протяжении нескольких месяцев, а распространение омикрон-штамма заставило Белый дом вернуться к вопросу о необходимости введения такого рода требований. В конце прошлого месяца пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, когда ее спросили об обязательной вакцинации для пассажиров внутренних авиалиний, заявила, что Байден не исключает никаких вариантов, но он будет полагаться на экспертов в области здравоохранения.

Ранее федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США пересмотрели оценки распространения в стране омикрон-штамма коронавируса, значительно снизив их. На прошлой неделе ЦКПЗ опубликовали статистику, согласно которой за неделю, завершившуюся 18 декабря, 73,2% новых случаев заражения коронавирусом в США были связаны с омикрон-штаммом. На этом основании регулятор сообщил о том, что вариант "омикрон" стал доминирующим в США. В обновленных во вторник данных доля заражений омикрон-штаммом за тот период снижена до 22,5%, при этом дельта-штамм, по сведениям ЦКПЗ, на тот момент оставался доминирующим, на него приходилось 77% случаев заражения.

В целом в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения достигло уже 53 млн, умерли 820 тыс. человек. При этом за последние четыре недели заразились свыше 4,35 млн человек, умерли более 38,5 тыс. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.