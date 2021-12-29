СМИ: в Японии зафиксировали рекордный показатель здоровья местных жителей

ТОКИО, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Японии зафиксировали рекордный показатель, отражающий среднюю продолжительность периода жизни, в течение которого местное население может вести активную деятельность, не получая долгосрочной медицинской помощи. Об этом сообщил в среду телеканал NHK.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие порядка 200 тысяч семей, данный показатель составляет 72,68 года для японцев и 75,38 года для японок. С 2001 года, когда впервые было проведено такое исследование, продолжительность здоровой жизни мужчин увеличилась на 3,28 года, а женщин - на 2,73 года.

По прогнозам властей, доля пожилых соотечественников к 2040 году может достичь 35,3% от общей численности населения страны. Сейчас она составляет 29,1%.