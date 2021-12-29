ВОЗ сообщила об 11%-ном росте числа заразившихся коронавирусом за неделю

ЖЕНЕВА, 29 декабря. /ТАСС/. Более 4,9 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, более 44 тыс. умерли. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования выросло на 11%, а число летальных исходов снизилось на 4% по сравнению с предыдущими семью днями.

"За неделю с 20 по 26 декабря в условиях постепенного роста с начала октября общее число случаев заражения увеличилось на 11% по сравнению с предшествующей неделей", - говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ. Согласно приведенным статистическим данным, число летальных исходов снизилось за семь дней на 4%. Всего за неделю было выявлено 4 985 093 заразившихся, зарегистрировано 44 680 летальных исходов.

Заболеваемость выросла на 39% в Америке, на 7% в Африке, на 3% в Европе. Вместе с тем она снизилась в Юго-Восточной Азии (на 12%) и Восточном Средиземноморье (на 3%). Рост смертности зафиксирован в Африке (на 72%), Юго-Восточной Азии (на 9%) и Америке (на 7%). В то же время эти показатели уменьшились в Европе (на 12%), Восточном Средиземноморье (на 7%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 3%). На Европу приходится 57% случаев заражения за неделю и 53% смертей.

О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (1 185 653), где зафиксирован 34-процентный рост числа заразившихся по сравнению с предшествующей неделей. Далее следуют Великобритания (611 864 случая заражения, рост на 20%), Франция (504 642, рост на 41%), Италия (257 579, рост на 62%) и Германия (197 845, снижение на 30%).

По данным ВОЗ на 28 декабря, в мире с начала пандемии был зарегистрирован 280 119 931 случай заражения и 5 403 662 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 543 444 944, летальных исходов - на 4 501. Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 51 775 769. Далее следуют Индия (34 799 691) и Бразилия (22 239 436). Летальных исходов больше всего в США - 809 908, вторую строку занимает Бразилия (618 448), третью - Индия (480 290).

Очень высокий риск

Как отмечается в эпидемиологическом бюллетене ВОЗ, риск, связанный с новым омикрон-штаммом коронавируса, "остается очень высоким". "Последовательные свидетельства говорят о том, что омикрон-вариант по своему росту превосходит дельта-вариант, за два-три дня происходит удвоение его распространения", - отметили в ВОЗ. Быстрое увеличение числа заразившихся зарегистрировано в ряде стран, включая те, где "омикрон" стал доминирующим вариантом, в частности в Великобритании и США. В то же время в ЮАР сейчас наблюдается снижение заболеваемости.

В ВОЗ подчеркивают, что быстрое распространение "омикрона", скорее всего, является следствием как его способности преодолевать иммунную защиту организма, так и повышенной заразности. В то же время, согласно первым данным, полученным из ЮАР и Великобритании, в этих странах было отмечено уменьшение "риска госпитализации" заразившихся в сравнении с дельта-вариантом.