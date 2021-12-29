"Аэрофлот" рекомендовал жителям ДФО удаленное оформление субсидируемых авиабилетов

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" продлил время работы офисов на Дальнем Востоке и привлек дополнительный персонал, чтобы избежать очередей после начала продаж субсидированных авиабилетов, клиентам рекомендуют осуществлять покупки удаленно, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

Авиакомпания открыла продажу билетов по субсидируемым государством тарифам 29 декабря, они действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы в экономическом классе обслуживания для полетов в 2022 году из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана, Якутска в Москву и обратно. На Дальнем Востоке после открытия продаж субсидируемых билетов перед офисами продаж обычно скапливаются большие очереди из желающих их приобрести.

"Мы создали дополнительные рабочие места. На усиление на Дальний Восток приехали сотрудники из других регионов страны. Так, на улице Енисейской во Владивостоке офис работал по пятидневке с 9:00 до 17:45 (с 2:00 до 10:45 мск), до 10 января перевели его на график с 8:00 до 19:30 (с 1:00 до 12:30 мск) ежедневно. Тем не менее, мы рекомендуем оформлять авиабилеты удаленно на сайте "Аэрофлота", не посещая офисы", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Там уточнили, что сейчас очередей в офисах нет, так как продажи начались недавно.

Субсидируемые билеты доступны для всех жителей (ДФО) с постоянной пропиской в регионе, для детей до 12 лет предоставление документов, подтверждающих постоянную регистрацию по месту жительства на территории ДФО, не требуется.