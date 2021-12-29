В Приморье ликвидировали все очаги африканской чумы свиней

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Карантин, введенный из-за африканской чумы свиней (АЧС), сняли в Партизанском районе Приморья, все очаги заболевания в регионе ликвидированы, сообщила в среду пресс-служба правительства края.

"Сегодня распоряжением губернатора Приморского края отмены ограничительные мероприятия на территории Партизанского района. Таким образом, благодаря слаженной и оперативной работе ветеринарных врачей все очаги заболевания АЧС в регионе ликвидированы. Новых вспышек заболевания нет", - приводятся в сообщении слова руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморья Станислава Крушинского.

Всего в 2021 году в Приморье было зарегистрировано 25 очагов африканской чумы свиней.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.