Председатель Конституционного суда допустил возрождение смертной казни в России

По мнению главы КС, введение моратория на высшую меру наказания в свое время стало уступкой ценностям, которые российскому национальному правосознанию несвойственны, и этот вопрос до сих пор не закрыт, отмечается в материале.

По данным газеты, Зорькин пишет о доктрине национальной идентичности и о роли конституционного контроля, который призван "смирять разрушительное действие политических протуберанцев и оберегать общество". Он напоминает, что социокультурная ситуация в России существенно отличается от положения дел в старых демократиях Европы. КС, по мнению Зорькина, продемонстрировал готовность преодолевать при необходимости стереотипы массового сознания - как было, например, с отменой смертной казни. Председатель суда напоминает, что в России с 1996 года действует бессрочный мораторий на применение смертной казни, который был введен в силу обязательств, взятых при вступлении страны в Совет Европы. Этот мораторий был подтвержден в 1999 и 2009 годах решениями КС, но формально суд смертную казнь не отменил (сделать это может только законодатель), а лишь объявил практически бессрочным мораторий на ее назначение и применение, подчеркивает Зорькин. Однако до сих пор тема смертной казни остается одной из самых дискутируемых, а вопрос о ее возвращении неоднократно поднимался в парламенте, указывает он.

"То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем",- пишет председатель суда.

"Здесь многое зависит от общей правовой ситуации в стране, от того, насколько далеко мы сможем продвинуться в деле создания того прочного, уверенного в себе правопорядка, который позволит удержать сделанную нами уступку, отход от требований правового принципа равенства. Очень надеюсь, что сделанный нашей страной отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно", - уверен он.

По мнению Зорькина, роль конституционных судов в согласовании конкурирующих интересов в правовом пространстве особенно важна в странах с неразвитым общественным правосознанием и с неустоявшимися демократическими традициями. "Стихийная демократия с присущими ей безудержными массовыми протестами естественно скатывается к охлократии и не способна на институциональном уровне добиться долговременных и позитивных результатов. Это относится и к нестабильным политическим режимам, склонным к разного рода "цветным" или "фруктовым" революциям, когда долговременные проекты развития государства и общества приносятся в жертву сиюминутным выгодам. В обстоятельствах нестабильной демократии орган конституционного контроля способен обозначать своего рода вехи, которые ориентируют общество на правовой вектор и создают условия для восстановления нормальной конституционно-правовой жизни".

Но и пренебрежение негативной общественной реакцией на решения судов может быть опасно, даже если оно не приводит к открытому общественному возмущению, предупреждает Зорькин.

По его убеждению, такая позиция является более чем близорукой: "В дальнейшем эта реакция порождает, если можно так выразиться, крохотные кристаллики негативизма. Они могут со временем раствориться. Или сохраниться в социальной ткани. Но если находятся достаточно влиятельные и хорошо организованные силы, стремящиеся использовать этот негативизм в своих целях, то крохотные кристаллики негативизма могут превращаться в мощные точки роста". То, что привело в России к трагедии в феврале 1917 года, тоже начиналось с "мелочей", напоминает председатель КС: солдаты, входя в церковь, переставали креститься и не тушили цигарки, падал авторитет офицеров, накапливался тот самый негативизм, который поначалу чреват только внутренним отторжением. "А потом это внутреннее отторжение превратилось в крах всех институтов, всех систем социальной жизни",- заключает председатель КС.