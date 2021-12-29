Военные летчики выполнили новогоднее желание юного жителя Краснодара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие вертолетного соединения, дислоцированного в Краснодарском крае, выполнили новогоднее желание семилетнего Кирилла Рыжова из Краснодара. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В рамках акции "Елка желаний" семилетний Кирилл Рыжов выразил желание полетать на военном вертолете и прокатиться на танке. Для исполнения желания юного патриота военнослужащие пригласили Кирилла и его семью в воинскую часть, где для парня был организован полет на вертолете Ми-8АМТШ и показ боевых вертолетов Ка-52, Ми-28 и Ми-35", - говорится в сообщении.

Кирилл также попробовал себя в роли пилота вертолета на электронном тренажере вертолетов Ми-28 и Ка-52. Семья Рыжовых затем посетила музей боевой славы соединения. В завершении Кириллу и его младшему брату были вручены новогодние подарки.

Как отметили в пресс-службе, мальчик также приглашен в общевойсковой учебный центр в Краснодарском крае для знакомства с современным боевым танком Т-72Б3.