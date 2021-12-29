ABC: умер бывший лидер демократического большинства в Сенате США Гарри Рид

ТАСС, 29 декабря. Бывший лидер демократического большинства в Сенате США Гарри Рид умер в возрасте 82 лет. Об этом во вторник сообщил телеканал ABC со ссылкой на жену политика.

По информации телеканала, причиной смерти Рида стал рак поджелудочной железы, с которым политик боролся на протяжении четырех лет.

Рид родился в городе Сёрчлайт (штат Невада) 2 декабря 1939 года. В 1970 году он победил на губернаторских выборах в Неваде, став самым молодым вице-губернатором за всю историю штата. На этом посту он пробыл до 1974 года. В 1982 году он был избран в Палату представителей Конгресса США, еще через 4 года стал сенатором от Невады. С 1999 года Рид исполнял обязанности заместителя лидера демократов в Сенате, а в 2005 году был единогласно избран их лидером. Рид оставался на этом посту до 2014 года, прежде чем уйти из политики.