Авиакомпания "СиЛА" остановит межрегиональные перевозки с 2022 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") из-за отсутствия субсидирования из федерального бюджета приостановит с 2022 года межрегиональные перевозки, которые осуществлялись в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщил ТАСС совладелец компании Андрей Богданов.

"Все межрегиональные рейсы прекращаются, они субсидировались по федеральной программе "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров". Остаются местные перевозки - по субъектам", - сказал Богданов.

Он уточнил, что прекращены будут перелеты по более чем 10 направлениям: Иркутск - Чара, Иркутск - Тында, Томск - Абакан, Томск - Барнаул, Абакан - Кемерово, Новосибирск - Красноселькуп, Новосибирск - Тарко-Сале, Новосибирск - Ноябрьск, Магадан - Кепервеем, Магадан - Певек, Тында - Владивосток. Руководство авиакомпании рассчитывает на возобновление субсидирования из федерального бюджета, чтобы вновь начать перелеты по данным направлениям.

Авиакомпания "СиЛА" базируется в Магадане. В 2014 году получила сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих перевозок. Парк состоит из самолетов Ан-28 и L-410. Осуществляет полеты в Сибири и на Дальнем Востоке.

В новость внесена правка (05:31 мск 29 декабря) - передается с уточнением должности спикера в первом абзаце; правильно - "совладелец компании"