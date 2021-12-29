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Количество субсидированных билетов из Певека в Москву в 2022 году увеличили на 96%

Округ получил 6 500 билетов по данному направлению

ТАСС, 29 декабря. Количество субсидированных билетов из самого северного города России Певека на Чукотке в 2022 году увеличено на 96%, до 6,5 тыс., написал в Instagram глава региона Роман Копин.

"Округ получил 13 100 льготных билетов, из которых 6 000 по маршруту Анадырь - Москва, 600 штук - Анадырь - Хабаровск и 6 500 билетов по маршруту Певек - Москва. На 96% билетов больше для певекчан, чем в прошлом году", - написал губернатор.

Субсидируемые билеты доступны для всех жителей (ДФО) с постоянной пропиской в регионе, для детей до 12 лет предоставление документов, подтверждающих постоянную регистрацию по месту жительства на территории ДФО, не требуется.

Певек - самый северный город России, расположенный на Чукотке. Добраться до населенного пункта можно только по воздуху.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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