В Москве 29 декабря синоптики ожидают облачную погоду и гололедицу

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и до минус 10 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 8-10 градусов мороза. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус 13 - минус 8 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 18 градусов.