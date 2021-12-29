Занятия в части школ Оренбургской области перевели на дистанционный формат из-за морозов

ОРЕНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха в некоторых районах Оренбургской области опустилась утром в среду ниже 25 градусов, что стало причиной перевода занятий на дистанционный формат, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования региона.

Так, в Адамовском районе занятия с первого по девятый класс переведены на дистанционный формат. В Бугурусланском районе на дистанционный формат перешли начальные классы, в Светлинском районе - начальные классы двух школ райцентра, в Бузулукском районе часть школ сделала так же, а часть перенесла время начала занятий на более позднее. Аналогичные меры приняты в части школ Гайского и Ясненского городских округов, ЗАТО "Комаровский".

"29 декабря в связи с низкими температурами воздуха очные занятия в 1-х-11-х классах первой смены школ города рекомендовано отменить. Занятия проводятся с применением дистанционных технологий и электронного обучения", - сообщила в своей официальной группе во "ВКонтакте" администрация города Бузулука.

По данным синоптиков, в Оренбургской области установился антициклональный тип погоды с небольшой облачностью и сильным выхолаживанием воздуха (процесс понижения температуры земной поверхности за счет теплового излучения) в ночные часы. В среду в большинстве районов температура опустится ниже минус 30 градусов. В Оренбурге утром минус 27 градусов.